Castione, invita i bambini a salire sul suo BMW targato Grigioni. I genitori segnalano, la polizia controlla

CASTIONE – La voce sta circolando veloce e forte sui vari gruppi di WhatsApp. E, per questi casi, fortuna che ci sono questi canali di comunicazione per trasmettere le informazioni in modo più veloce e ampio. Come riportato da TicinoLibero, un uomo sulla cinquantina si aggira per le scuole di Castione importunando i bambini al volante di una BMW nera immatricolata nei Grigioni.

L'uomo – svelano i genitori preoccupati – pare essersi trovato un pericoloso e al quanto dubbio passa tempo: quello di osservare i ragazzini nei pressi della scuola per poi invitarli a salire a bordo dell'uomo. Fortunatamente, sembra che nessun fanciullo abbia accettato la dubbia proposta. Allertata dai genitori, la polizia controlla regolarmente la zona.