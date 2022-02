Il carnevale dopo il Freedom Day: ecco il programma di Nebiopoli Light

CHIASSO - Nebiopoli light 2022 prende definitivamente forma dopo giorni in cui il Comitato Direttivo ha dovuto lavorare giorno e notte, può davvero essere definito un programma di carnevale “classico” perché ha tutte le essenze dello spirito del carnevale e rappresenta qualcosa di unico in tutto il Cantone.

“Un ritorno al carnevale del passato in cui proporre tanti eventi per le famiglie durante il giorno – si legge nella nota stampa dell’Associazione -. Il tema scelto per la ripartenza del 2022 è il “Gleis 4”. Progetto strategico che la nostra associazione ritiene fondamentale per lo sviluppo di una Città del futuro con un centro per gli eventi e la cultura tutto suo. I nostri carristi hanno infatti allestito un carro che raffigura appunto il “Gleis 4”. Anche la tradizionale patacca disegnata dall’artista Franco Castelletti rappresenta questo tema. Per chi non lo sapesse si tratta di un progetto di riconversione di uno dei magazzini delle FFS nel comparto Piccola Velocità dove saranno ospitate mostre, concerti, conferenze e spettacoli e che includerà uno spazio multiuso esterno ed uno interno che potrà ospitare 300 persone. Un progetto in cui il Nebiopoli sosterrà il Municipio nel caso in cui l’aiuto dell’associazione sia gradito, perché il Nebiopoli crede fortemene nel progetto di ristrutturazione della Città che si sta verificando in questi ultimi tempi (scuola di moda, nuova stazione FFS, eccetera)”.

Gli eventi principali dei prossimi giorni:

• Giovedì 24 febbraio 2022 (evento non aperto al pubblico) presso il Capannone Carri di Chiasso incontreremo le scuole in un evento didattico dove i bambini potranno toccare con mano la realtà del carnevale, confrontarsi con la nostra organizzazione per capire cosa ci sia realmente dietro ad un evento così sentito. Grazie alla disponibilità di gruppi e guggen potranno poi sperimentare cosa vuole dire vivere questo mondo. Un progetto che volevamo proporre da tanti anni e che vorremmo mantenere per i nostri bimbi proprio per ricostruire una cultura sana del carnevale.

• Venerdì 25 febbraio

o Mattinata di visita agli asili

o Nel pomeriggio sfilata dei bambini delle elementari su Corso S. Gottardo

o Ore 20.00 consegna delle chiavi e corsa dei camerieri (che non veniva proposta dal 1984).

• Sabato 26 febbraio

o Ore 14.00 evento a sorpresa su Corso S. Gottardo (sempre più simile ad un corteo mascherato, accesso gratuito) con la presenza di 16 figuranti (numero che mai ci saremmo aspettati)

o Ore 20.00 Sfilata delle guggen e successivo Guggen Show

o Nel corso di tutta la giornata eventi per i bambini e per le famiglie in Città e nei bar (merende tematiche di carnevale, eventi per i bimbi)

• Domenica 27 febbraio

o Giornata popolare in piazza

Si ricorda che:

• Il venerdì e sabato dalle 17.00 alle 01.00 trenino turistico gratuito per muovere la gente tra i bar della città

• Sabato in Piazza Col. C. Bernasconi e Piazza Indipendenza gonfiabili Bimbo Fun, sabato pomeriggio presso il posteggio del Silver Cafè Toro Meccanico e Villaggio gonfiabili Bimbo fun, gonfiabili presenti tutti e tre i giorni in piazza Col. C. Bernasconi

• “after party” presso la discoteca Montezuma di Novazzano e presso l’Unicorn di Mendrisio

• Piazze e cortei non prevedono nessun biglietto d’ingresso