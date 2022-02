Troppa gente al carnevale di Bellinzona: per martedì grasso si chiude un'ora prima

BELLINZONA - Dopo il successo nelle prime serate del fine settimana di Carnevale, d’intesa con la Polizia comunale il Municipio ha deciso di limitare alle 2.00 l’apertura straordinaria dei bar che ne hanno fatto richiesta per la serata conclusiva di Martedì Grasso.

Oltre diecimila persone hanno animato il centro cittadino durante gli scorsi giorni, in particolare durante le due serate del fine settimana, quando gli esercizi pubblici del centro a determinate condizioni hanno potuto chiudere alle 3 per permettere lo svolgimento di una festa di richiamo carnevalesco.

"Il bilancio di questi primi giorni - scrive il Municipio in una nota - è sicuramente positivo: molte persone hanno potuto infatti raggiungere Bellinzona, incontrarsi e divertirsi e non si sono registrati incidenti di rilievo. Avuto riguardo però della forte affluenza di avventori nella serata di sabato – affluenza che è andata oltre il dispositivo organizzativo attuabile in assenza della consueta gestione garantita dalla Società Rabadan – su indicazione anche della Polizia comunale, il Municipio ha deciso la chiusura degli esercizi pubblici alle 2.00 (e non alle 3.00 come durante le prime serate) domani sera, ultima serata di festeggiamenti".