Bombe e missili sulla sede del Governo di Kharkiv

KHARKIV – Non c'è pace per Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina dopo la capitale Kiev. Nella mattinata di oggi, infatti, è stato registrato un nuovo e devastante attacco da parte della Russia. Nei video che circolano sul web si vede un missile esplodere nei pressi della sede del Governo regionale, in Piazza Libertà.

In quel momento, come mostrano le immagini, stavano transitando anche una serie di macchine civili. La deflagrazione è stata talmente potente da provocare danni anche a palazzi lontani decine di metri e lungo le strade poi si sono ammassate macerie. L'attacco, secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Guardian, sarebbe stato un tentativo di uccidere il governatore di Kharkiv e la sua squadra che guida la difesa della città.

Secondo Euromaidan, 11 persone sarebbero morte e oltre 40 ferite in seguito al lancio del missile.