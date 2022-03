L'Ucraina: "Almeno duemila morti tra i civili"

MOSCA-KIEV – Stando al Servizio statale di emergenza dell'Ucraina i civili morti in questi 7 giorni di guerra sarebbero almeno 2.000. La fonte parla di centinaia di strutture distrutte, tra cui ospedali, asili e case. L’ente ha fatto sapere che oggi i missili russi hanno di nuovo colpito il centro di Kharkiv, seconda città dell'Ucraina e molto vicina al confine con la Russia. Secondo il Parlamento ucraino è stata colpita anche una scuola.

Intanto ci si chiede quanto potrebbe durare il conflitto se non ci fossero passi decisivi sulla via diplomatica. Il Pentagono ritiene che “i russi impiegheranno altri 7 giorni per circondare Kiev, e tra le 4 e le 6 settimane per prendere il controllo del Paese”, ma che il conflitto “potrebbe durare anche 10 anni, e non avrà un esito positivo per le truppe di Putin”.