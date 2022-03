RUSSIA – Vladimir Putin torna a parlare del conflitto attualmente in atto tra Russia e Ucraina. In un'intervista trasmessa da Rossiya – una tv controllata dallo Stato –, lo zar ha ammonito i Paesi che hanno adottato delle sanzioni nei confronti della Russia.

Coloro che si oppongono alle azioni della Russia sono stati invitati a "non esacerbare la situazione". "Non abbiamo cattive intenzioni contro i nostri vicini. Non vedo la necessità di peggiorare i nostri rapporti", ha detto Putin.