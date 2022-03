Lunedì riprenderanno le lezioni alle elementari di Bellinzona

BELLINZONA - Un grande spavento, con 120 allievi costretti a lasciare le loro aule e le lezioni, per essere poi ospitati in parte a Palazzo civico e in parte nei locali di Pro Juventute. Non è una mattinata che gli allievi delle scuole elementari di Bellinzona dimenticheranno presto.

Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene.

L'intervento dei pompieri è terminato, almeno in massima parte, alle 12.30.

La Città fa sapere come "dopo aver effettuato i dovuti accertamenti e dopo gli interventi di pulizia e di sistemazione previsti nel fine settimana, le lezioni riprenderanno normalmente già a

partire da lunedì mattina".