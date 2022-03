Incendio alle scuole elementari di Bellinzona. Allievi evacuati e lezioni sospese per oggi

BELLINZONA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10.30 a Bellinzona, vi è stato un principio d'incendio in un locale tecnico sotterraneo della Scuola elementare sud in via Lugano.

Le fiamme si sono sviluppate da una stufa elettrica generando un denso fumo.

Gli allievi, circa 120, sono stati prontamente evacuati dal personale scolastico e non vi sono feriti tra loro.

L'assistente del custode ha riportato una leggera intossicazione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Le odierne lezioni sono state sospese.

Il Municipio ha inviato una nota spiegando che cosa è successo e aggiungendo: "Il protocollo per l’evacuazione dello stabile è stato applicato correttamente. I docenti hanno subito informato le famiglie. Gli allievi sono stati trasferiti in parte a Palazzo civico e in parte nei locali di Pro Juventute che ha dato la propria disponibilità. Nel pomeriggio la scuola rimarrà chiusa, ma viene garantito l’accudimento per chi ne avesse la necessità. Nel corso della giornata verranno effettuati i dovuti accertamenti per stabilire il prosieguo dell’attività scolastica a partire dalla prossima settimana".