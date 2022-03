Si lega al palo della porta, la singolare protesta di un tifoso inglese contro il prezzo del petrolio

LIVERPOOL – Singolare la protesta di un tifoso andata in scena al Goodison Park, stadio dell'Everton. Durante la partita di Premier League tra Everton e Newcastle, un tifoso ha invaso il campo e si è legato a un palo della porta con un laccio al collo. Sguardo fisso nel vuoto e una maglia color arancio con la protesta 'Just stop oil' (fermate il petrolio).

Per liberarlo sono dovuti intervenire le forze dell'ordine e gli steward a bordo campo. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, apparterrebbe ad un gruppo ambientalista impegnato nella lotta contro l’estrazione petrolifera nel Mare del Nord. Ma c’è anche un’altra versione, che spiega come il ragazzo si sia legato al palo per protesta verso l’aumento del prezzo della benzina.