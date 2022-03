Le lacrime di Fedez e l'annuncio della malattia. Salvini: "Forza ragazzo, buona battaglia"

MILANO – Le lacrime agli occhi e l'annuncio 'di fronte' a milioni di followers. Il cantante Fedez ha annunciato su Instragram di avere "un problema di salute che comporta un percorso importante". Non è sceso nei dettagli, aggiungendo che in "futuro renderò pubblico il mio percorso per dare speranza".

Il nome della malattia non è stato specificando, facendo sprecare allusioni sulla realtà. Tante supposizioni, poche certezze. Se non quelle di un abbraccio immenso ricevuto da amici e seguaci, anche da qualche 'improbabile'. Il leader della Lega Matteo Salvini, che in passato ha battibeccato con Fedez, ha affidato ai social il suo messaggio di auguri. "In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo".

Anche Orietta Berti ha voluto dedicargli un pensiero. "Federico è un ragazzo per bene, un bravissimo papà. Gli mando un grosso abbraccio". Nel 'circo' dei social non mancano gli imbeccili, quelli che non hanno mancato l'appuntamento per auguri beceri e ingiustificati.