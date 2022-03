LOCARNO – È primavera e si vede. Non che l’inverno sia stato particolarmente rigido dalle nostre parti, ma tant’è.La primavera in Ticino viene accolta temperature tipicamente primaverili. Il sole regnerà sovrano per tutta la prossima settimana. Le temperature massime previste per domani e dopodomani si aggirano attorno ai 13-15°. Cambio di passo a partire da mercoledì fino a venerdì. Gli esperti di MeteoSvizzera prevedono giornate “ben soleggiate con termometri fino ai 19°”.