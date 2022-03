MENDRISIO – In relazione all'incidente avvenuto in autostrada, in territorio di Mendrisio, ieri pomeriggio 21.03.2022 poco dopo le 15 la Polizia cantonale (vedi articoli correlati) ricerca eventuali testimoni. "Chiunque abbia assistito all'incidente è pregato di telefonare alla Centrale comune d'allarme allo 0848 25 55 55", si legge in una breve nota.