Urta contro una moto e scappa: la Polizia cerca testimoni

MONTE CARASSO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 00.30 a Monte Carasso vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 68enne cittadino svizzero domiciliato nella regione circolava in sella a un motoveicolo su via El Stradun in direzione di Sementina.

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è stato urtato da una vettura scura che si è immessa su via El Stradun proveniente dall'intersezione con via El Camp di Nav. Dopo la collisione la vettura si è data alla fuga. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il motociclista in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 68enne ha riportato serie ferite.

Chiunque avesse assistito alla collisione o avesse informazioni relative ai momenti antecedenti e successivi l'incidente è pregato di telefonare alla Centrale comune d'allarme allo 0848 25 55 55.