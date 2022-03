Carla Norghauer ricorda Darco Degrussa: "Abbiamo cominciato insieme: ci mancherà tantissimo"

COMANO - L’improvvisa scomparsa di Darco Degrussa, ha suscitato un’enorme ondata di tristezza. I social traboccano di ricordi e testimonianze cariche di affetto e gratitudine per il giornalista della RSI, deceduto a causa di un problema cardiaco mentre stava giocando a basket in una palestra di Caslano. Colleghi, politici e amici, ma anche tanta gente comune, ha voluto dedicare un pensiero a Darco, stringendosi attorno alla moglie Paola e a tutta la sua famiglia.

Anche Carla Norghauer, nel corso della trasmissione “Detto tra noi Xl” in onda ieri sera su TeleTicino, ha ricordato il giornalista con parole cariche di commozione.

“Con Darco - ha raccontato la conduttrice della RSI - abbiamo cominciato insieme in un programma del Bigio. Darco è un’altra delle sue scoperte.… Lui a quel tempo faceva il giardiniere. Era bello paffutello, con questi baffi incredibili, i capelli ricci. Noi facevamo questi programmi di consulenze legate al giardinaggio e lui era il nostro esperto di riferimento. A lui ho fatto la prima intervista da sola. Il Bigio mi ha detto: Darco è abbastanza bravo perché tu possa intervistarlo. Per anni siamo andarti avanti a prenderci in giro per questo episodio. Conservo ancora le fotografie di noi due, improponibili! Con il tempo siamo migliorati entrambi”.

“L’ho visto proprio l’altro giorno - ha proseguito nel ricordo Carla Norghauer - e lui mi ha detto: “Sono contenta che sei tornata in onda”. E io gli ho risposto: “Vieni a fare il giardiniere, appena puoi…”. Eravamo entrambi in RSI da trent’anni…”

“Ci mancherà tantissimo. Darco era proprio una bella persona. Sempre sorridente. Sempre sul pezzo. Con la battuta pronta. Era una di quelle persone che quando lo vedi nei corridoi da lontano, ti dici: che bello oggi incontro Darco”, ha concluso commossa la conduttrice.