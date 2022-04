Una leonessa si aggira alla periferia di Losanna? Dalla foto si direbbe di sì...

LOSANNA- A prima vista sembra una leonessa (o un grosso puma). Di sicuro è un felino di grandi dimensioni ed è stato avvistato a Épalinges, alla periferia nord di Losanna. Ne dà notizia oggi la polizia vodese, pubblicando su Twitter una foto dell'animale scattata da un abitante nei pressi del proprio giardino. È stato lui a denunciarne la presenza del predatore attorno alle 15.00. La polizia ha messo in guardia la popolazione: “Chi dovesse imbattersi nel predatore – si legge sul tweet - è invitato a non correre, a mettersi al riparo in luogo sicuro e a chiamare il 117”.

Polizia, guardiacaccia e veterinario cantonale si sono recati nella zona per procedere alle necessarie verifiche ma per il momento non possono né confermare né smentire la presenza dell’animale né tanto meno identificarne la specie. Alle ricerche - rimaste finora senza esito - partecipa anche un elicottero, un Super Puma militare dotato di telecamera termica. Si spera che, essendo domani il 1° aprile, non si tratti di uno scherzo, che sarebbe decisamente di cattivo gusto e costerebbe parecchie grane all’autore.