La Polizia di Losanna: "Non una leonessa bensì un cane randagio"

LOSANNA - Forse non era una leonessa bensì un cane. Ieri le immagini del felino, scattate nel suo giardino da una persona che vive a Epalinges (VD), avevano fatto il giro del web. Tanto che la Polizia aveva dato qualche indicazione sul da farsi: “Chi dovesse imbattersi nel predatore è invitato a non correre, a mettersi al riparo in luogo sicuro e a chiamare il 117” (leggi qui).

Nel frattempo, sono scattate le operazioni di ricerca.

L'esito è certamente meno spettacolare di quanto ci si potesse aspettare: non sarebbe una leonessa.

"In seguito a ricerche a tappeto e alle informazioni raccolte nella zona, il veterinario cantonale, i guardiani della fauna selvatica e la polizia hanno trovato impronte nelle vicinanze dove l'animale era stato segnalato. Le tracce non corrispondono però a un grande felino e il veterinario cantonale favorisce la pista di un cane randagio", si legge infatti in una nota della Polizia.