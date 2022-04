TICINO – Lutto nel mondo del giornalismo. È morta all'età di 78 anni la giornalista Tiziana Mona, nota in Europa per essere stata la prima donna a condurre un Telegiornale nel 1969, quando ancora in Svizzera la donne non avevano diritto di voto. Lo annuncia la Rsi, alla quale è rimasta legata anche dopo il pensionamento.