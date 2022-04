Davide Fontana, il killer di Carol Maltesi: "Mi vergogno. Sono un vigliacco". Il padre della vittima: "L'ha uccisa come una bestia"

RESCALDINA – “Sono un vigliacco. Mi vergogno di ciò che ho fatto e di non avervi chiamato subito”. Davide Fontana cede di fronte agli inquirenti. Lui, l’omicida di Carol Maltesi, è stato interrogato per la terza volta dopo la confessione. Si cerca di scavare nella memoria e nella psiche del 43enne, che da tempo si era invaghito in maniera ossessiva della 26enne fatta a pezzi e il cui corpo smembrato è stato tenuto in un congelatore.

Mostra segni di pentimento, Fontana. “Davide ha risposto a tutte le domande degli inquirenti ed è assolutamente pentito”, ha detto alla stampa l’avvocato difensore Stefano Paloschi. Nei giorni scorsi ha parlato anche il papà di Carol. “Quell’uomo è un mostro. Io scrivevo a mia figlia e lui mi rispondeva spacciandosi per lei. Credevo stesse bene, invece era già morta. Mi ha fatto gli auguri al posto suo. Non ci posso credere. Ditemi che non è vero”.

E ancora: “L’ha uccisa come una bestia. Nessuno merita di soffrire così. Mia figlia ha fatto una fine terribile, diabolica. Non riesco a crederci”.