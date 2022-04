Avegno, trovato il corpo senza vita di una donna

AVEGNO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 6.30 alla Centrale comune d'allarme è giunta una richiesta d'intervento ad Avegno. Successivamente è stato rinvenuto il cadavere di una donna in un'abitazione. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Locarno, nonché i soccorritori del Salva, che non hanno potuto che constatare il decesso della donna. Sono in corso accertamenti d'inchiesta per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto. Non si esclude per ora la pista del delitto.