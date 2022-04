Il bilancio della Sezione circolazione: più moto, meno barche, più patenti, e un incasso di oltre 169 milioni

BELLINZONA - La Sezione della circolazione resta uno fra i servizi più sollecitati dell’Amministrazione cantonale. I dati del 2021 mostrano infatti che sono state quasi 520’000 le pratiche evase, con una media di oltre 930 telefonate ricevute ogni giorno. Grazie alle possibilità di effettuare pratiche online, per posta, o di depositare nell’apposita bucalettere all’esterno della sede di Camorino le richieste per targhe e documenti con la garanzia di evasione in 24 ore, ma pure di richiedere un appuntamento personalizzato sono stati pressoché eliminati i tempi di attesa agli sportelli del Servizio immatricolazione. La modifica del calcolo dell’imposta di circolazione è pendente in Parlamento dal 2019.

Il Dipartimento delle istituzioni ha tracciato oggi il bilancio della Sezione della circolazione, che “mostra un andamento leggermente al rialzo rispetto all’anno precedente per quanto attiene al numero delle 519’495 pratiche gestite dai diversi settori, per un introito finanziario complessivo di 169'387'621 di franchi”.

La situazione sul fronte delle immatricolazioni inverte – si legge nella nota dipartimentale – “il trend di diminuzione cominciato nel 2018. Il parco veicoli cantonale infatti ha visto un leggero aumento passando a 324’016 nel 2021 dai 322'284 veicoli del 2020 (+1'732 unità, pari allo 0.5%). L’aumento più marcato si è visto nelle immatricolazioni di motoveicoli, passati a 47'140 nel 2021 dai 43'017 del 2020, con un aumento vicino al 10%.

Per quanto riguarda il Servizio conducenti, le licenze di condurre attive al 31.12.2021 erano 304’954, ovvero 3'999 in più rispetto alle 300'955 attive un anno prima (+1.33%). Nel corso del 2021 sono state rilasciate 9'901 licenze per allievi conducenti (-7.79% rispetto al 2020) mentre sono 21'423 le licenze di condurre rilasciate (+9.45% rispetto al 2020).

Per quanto concerne invece il Servizio navigazione si riscontra una diminuzione del numero di natanti immatricolati passando dai 6'666 del 2020 ai 6'560 del 2021, ovvero 106 unità in meno, corrispondenti ad una diminuzione del 1.59%. È per contro aumentato il numero dei collaudi eseguiti (dai 1'311 del 2020 ai 2'318 del 2021, ovvero il 76.81% in più) come pure le licenze di condurre rilasciate (510 nel 2021, con un aumento del 18.6% rispetto alle 430 del 2020).

I dati dell’Ufficio giuridico confermano sostanzialmente il volume di pratiche dell’anno precedente. Il numero complessivo delle decisioni emanate nel 2021 è stato di 59'754 (+0.32% rispetto al 2020). Complessivamente il dato statistico rilevato nel 2021 conferma la flessione, già registrata nel 2020, delle segnalazioni d’infrazioni alle norme della circolazione di competenza dell’Ufficio giuridico nel periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.

I collaudi eseguiti sono aumentati del 14%, passando da 55’424 a 63'137. Nonostante vi sia stato un marcato incremento non sono ancora stati raggiunti i livelli del biennio 2018-2019, questo anche perché parte delle risorse sono state impiegate recupero degli esami di guida non eseguiti nel 2020 in ragione della pandemia, la quale – a causa delle misure per garantire un adeguato distanziamento sociale – ha pure influito sul numero di collaudi effettuati.

Gli esami di guida teorici nel 2021 sono stati 7'217 contro i 6'670 del 2020 (+547) mentre sono stati eseguiti 10'284 esami di guida pratici contro gli 8'415 del 2020 (+1'869).

Per quanto riguarda il contatto con i cittadini, il 2021 è stato il terzo anno completo al Contact Center con l’utilizzo del nuovo sistema IVR (Interactive Voice Response - Risposta Vocale Interattiva). I benefici sono stati evidenti con un miglioramento della gestione del flusso delle telefonate che ha permesso di ridurre i tempi d’attesa per l’utenza a fronte delle 930 chiamate giornaliere medie. Ulteriore dato significativo per quanto attiene all’orientamento del servizio reso al cittadino è la quasi totale eliminazione del tempo di attesa agli sportelli del Servizio immatricolazioni grazie all’implementazione del sistema di appuntamenti, incontrando la soddisfazione di gran parte dell’utenza unitamente all’inoltro di pratiche per posta con la garanzia di evasione in 24 ore.

Il 23 novembre 2021 la Sezione della circolazione è stata il primo Ufficio dell’Amministrazione cantonale a dotarsi delle nuove fatture con codice QR. Annualmente la Sezione della circolazione emette circa 580'000 fatture, l’introduzione della fattura QR permette in particolare agli utenti di effettuare i pagamenti anche digitalmente, in modo rapido e semplice tramite scansione. Inoltre, dal 1° dicembre 2021 è stata introdotta la possibilità di effettuare pagamenti presso gli sportelli della Sezione tramite terminali per carte di credito.

A livello informatico il 2021 è stato il secondo anno completo con il nuovo sito della Sezione della circolazione consultabile all’indirizzo www.ti.ch/circolazione con un approccio più orientato all’utenza e con la predisposizione di procedure guidate. Il sito della circolazione – con più di mezzo milione di visite e un totale di oltre 2.9 milioni di pagine visualizzate – risulta essere uno dei più visitati dell’intera Amministrazione cantonale.

Sempre particolarmente apprezzati dai cittadini i numerosi servizi online offerti quali la modifica online della data del collaudo, la modifica dell’indirizzo di domicilio, l’appuntamento per l’esame pratico e la ristampa targhe che riscontrano un sempre maggiore utilizzo.

Le aste online – introdotte a partire da inizio maggio 2017 – hanno garantito un introito nel 2021 di Fr. 633’300, mentre l’introito della vendita targhe a prezzo fisso ammonta a Fr. 225’400, per un totale complessivo di Fr. 860’945. Risultato superiore ai Fr. 734’990 del 2020, annata in cui il sito per la vendita era stato disattivato per alcuni mesi. Come già per le aste tradizionali, parte degli introiti viene devoluto ai programmi di prevenzione “Strade sicure”, “Acque sicure” e “Montagne sicure” del dipartimento delle istituzioni.

La formula di calcolo dell’imposta di circolazione 2021 delle automobili non ha subito modifiche rispetto a quelle del 2019 e 2020, poiché il Messaggio licenziato dal Governo per la modifica della formula dell’imposta di circolazione è pendente in Gran Consiglio dal 2019. Anche i coefficienti bonus/malus sono rimasti invariati, permettendo di mantenere la riduzione complessiva del gettito di oltre 5 milioni di franchi rispetto all’ipotetico gettito senza la modifica di questi parametri, come già nel 2019 e nel 2020.

Durante il periodo COVID-19 tutti i servizi della Sezione sono stati costretti ad adottare misure che ne hanno condizionato l’attività, malgrado ciò hanno saputo adattarsi, grazie anche ai formulari online, andando a potenziare l’evasione di pratiche inviate per posta, o depositate nell’apposita bucalettere esterna, impegnandosi con successo a ritornare i documenti per posta entro 24h o accogliendo l’utenza su appuntamento”.