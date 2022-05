Infortunio sul lavoro in Vallemaggia: grave un 32enne

FUSIO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 10.30 in territorio di Fusio, vi è stato un infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, un 32enne cittadino italiano residente nella regione e dipendente di un'azienda agricola era intento a tagliare degli alberi quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è stato colpito da alcuni rami.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del SALVA e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 32enne ha riportato ferite di una certa gravità, non tali da metterne in pericolo la vita.