SICILIA – Calci e pugni al termine della partita tra Gymnica Scordia e Libertas Catania Nuova, valida per il campionato Allievi – Under 17 allo stadio “Binanti” di Scordia, in provincia di Catania. La maxi rissa è scoppiata al triplice fischio dell'arbitro dopo che il match si era regolarmente concluso con la vittoria per 4-1 dei locali. Anche alcuni genitori/spettatori hanno invaso il campo.