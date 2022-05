Prima in piazza poi in disco: la grande festa del Lugano e dei suoi tifosi

LUGANO - Notte da delirio. Come è giusto che sia. Una notte attesa 30 anni dal FC Lugano e dai suoi tifosi. Una notte celebrata prima in Piazza della Riforma, con il trofeo esposto al popolo bianconero dal balcone di Palazzo Civico. E poi in discoteca. Ma siamo solo all'antipasto della festa.

Mercoledì, infatti, la Città ha organizzato allo Stadio di Cornaredo un evento per festeggiare insieme alla popolazione: dalle 13.30 alle 15.30 sarà possibile incontrare i giocatori, la dirigenza e lo staff tecnico dell’FC Lugano e ammirare da vicino la Coppa.

Intanto nelle foto dell'agenzia Ti Press il racconto della notte bianconera.