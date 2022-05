Scherza con il leone, ma il felino gli stacca un dito: shock allo zoo

GIAMAICA – La guida di uno zoo si è fatto mordere il dito da un leone dopo aver infilato la mano nella gabbia per mettersi in mostra davanti ai visitatori che hanno ripreso tutto. Il filmato arriva dalla Giamaica, vicino a Santa Cruz. Il video mostra l'uomo che prende in giro il leone e infila le dita nel recinto per accarezzare la criniera dell'animale. Ma il felino ha stretto nelle sue fauci il dito dell’addetto che quindi ha cercato disperatamente di sfilare la mano.

Risultato? L'anulare destro si è staccato dalla mano sotto lo sguardo terrorizzato di una quindicina di visitatori. "Pensavo fosse uno scherzo. Non mi rendevo conto della gravità della cosa", ha raccontato un testimone a un giornale giamaicano.