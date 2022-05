Veicolo da cantiere scivola in una scarpata e si ribalta. Grave un operaio 45enne

LUGANO – La Polizia cantonale comunica che poco dopo le 11 di stamane, in un cantiere in via Lugia a Carona, un 45enne operaio della provincia di Varese stava trasportando del cemento alla guida di una pala gommata. Secondo una prima ricostruzione, nel corso delle operazioni di scarico in una scarpata, il mezzo è caduto nella stessa per poi ribaltarsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde e della Rega, che hanno prestato i primi soccorsi all’operaio. L’uomo, che avrebbe riportato serie ferite, è stato poi trasportato in elicottero in ospedale. Le cause dell’incidente dovranno essere stabilite dalle indagini.