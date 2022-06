Johnny Depp vince la causa contro l'ex moglie: all'attore 15 milioni di dollari

VIRGINIA – Vittoria su (quasi) tutta la linea. La corte di Fairfax in Virginia ha dato ragione a Johnny Depp: la ex moglie Amber Heard lo ha diffamato e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni. Quella dell'attore è stata una vittoria schiacciante, anche se a sua volta è stato riconosciuto colpevole di aver diffamato l'ex moglie.

"Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita", ha scritto la star 58enne su Instagram.

"Fin dall'inizio - ha aggiunto Depp - l'obiettivo di questo caso è stato rivelare la verità, indipendentemente dall'esito. Svelare la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti al mio fianco. Ora - conclude - mi sento in pace sapendo di averlo fatto".

Di tutt'altro umore, comprensibilmente, l'attrice: "La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola", ha detto Amber Heard dopo il verdetto. "Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito", ha affermato osservando che il verdetto rappresenta "un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata".

La giuria ha stabilito che Amber dovrà versare a Depp 15 milioni di dollari. Una cifra nettamente inferiore rispetto ai 50 chiesti dall'attore. I giudici hanno sentenziato che i due ex coniugi si sono diffamati a vicenda.