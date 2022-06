Le temperature si alzano da giovedì, ma "non parliamo di record"

LOCARNO - Preparatevi, arriva il (gran) caldo. In Ticino, a partire da giovedì "arriverà una massa decisamente più umica e in particolare le temperature minime notturne saliranno". A spiegarlo è il meteorologo Luca Nisi, intervistato dalla RSI dall'ondata di calore in arrivo (anche) nel nostro Cantone.

"Dando uno sguardo alle serie storiche di Lugano (che risalgono fino al 1864) e Locarno (fino al 1935), si vede che potremmo essere di fronte alla seconda ondata di caldo più precoce dall'inizio delle misurazioni, dopo la famosa estate del 2003. Ma saremo lontani dalle temperature record".

"Al mattino verso l'Engadina qualche banco nuvoloso residuo, per il resto ben soleggiato. In giornata sviluppo di cumuli ma generalmente asciutto. Molto caldo a tutte le quote e in pianura afoso. Le massime si aggirano attorno ai 32°", sono le previsioni di Meteo Svizzera per la giornata di giovedì.

Meno afoso, ma comunque caldo a tutte le quote le previsioni per venerdì. Identica la situazione per sabato.