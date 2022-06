Un dipendente di Cristiano Ronaldo schianta la Bugatti da due milioni di euro

MAIORCA – La Bugatti Veyron da 2 milioni di euro di Cristiano Ronaldo contro un muro, sembra parzialmente distrutta. Non è stata una mattinata semplice per il campione portoghese, in vacanza con la famiglia a Maiorca. Una delle due auto di lusso che aveva fatto arrivare dal suo garage di Manchester è rimasta coinvolta intorno alle 11 di lunedì 20 giugno in un incidente nella zona orientale dell’isola spagnola.

Alla guida del bolide non c'era l'asso portoghese, ma un suo dipendente, illeso dopo lo schianto. Il conducente pare aver perso il controllo della vettura per poi finire contro un cancello di un cantiere. Si indaga sulle cause dell'incidente. Il quotidiano dell’isola Cronica Balnear ha raccontato che l’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, è sceso dall’auto e se ne è andato lasciando altro personale sulla scena a ricevere la polizia. La Bugatti danneggiata è stata successivamente portata via su un carro attrezzi coperto da un telone blu.