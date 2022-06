"Ci sono i ladri in casa"... Chiama i carabinieri ma trova la moglie a letto con l'amante

FROSINONE - Lunedì sera ha ricevuto la telefonata di una vicina di casa che aveva notato uno sconosciuto aggirarsi nei pressi dell’abitazione, dove in quel momento non doveva esserci nessuno. L’uomo, che lavora su chiamata notturna, ha immediatamente allarmato i carabinieri e si è recato a casa insieme a loro e ad altri familiari per cercare di sorprendere il ladro. Ma…

Erano circa le undici di sera, quando l’uomo ha scoperto l’amara verità: al piano superiore della villetta, alla periferia di Ceccano, in provincia di Frosinone, non c’era nessun ladro, ma la moglie dell’uomo con il suo amante. Quest’ultimo, alla vista dei carabinieri e dell'iracondo consorte, ha provato a fuggire nudo dalla finestra, mentre la donna si è rivestita senza proferire parola. La coppia è sposata da una decina d’anni e ha un figlio di otto, che quella sera era a casa dei nonni paterni.