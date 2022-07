Sorpassi tra le colonne e a destra, cambiamenti di direzione... Pioggia di multe per i motociclisti

BELLINZONA - La Polizia cantonale ha reso noto oggi che nel corso dei mesi di maggio e giugno sono state effettuate delle operazioni di controllo lungo l'autostrada A2, in varie zone del Mendrisiotto, che hanno interessato in particolare le motociclette. Durante questi controlli sono state riscontrate 31 infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale. Segnatamente sono stati constatati sorpassi tra le due colonne, sorpassi a destra e cambiamenti di direzione prematuri transitando su una superficie vietata.

La Polizia rinnova dunque l'invito ai conducenti a rispettare le norme della circolazione stradale a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada. Inoltre sottolinea che in autostrada, quando si avanza a passo d'uomo oppure si è fermi incolonnati, è obbligatorio lasciare un corridoio d'emergenza per i mezzi di primo intervento, anche se non si vedono o sentono. Il corridoio deve essere creato tra la corsia più a sinistra e quella adiacente.