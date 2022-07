Val di Blenio, 64enne del Luganese precipita e muore durante un escursione

BLENIO – Un escursionista 64enne del Luganese ha perso la vota ieri dopo una rovinosa caduta in alta Valle di Blenio. L’incidente è avvenuto nella zona del Cogn di Camadra. L’allarme è scattato ieri sera, sabato 9 luglio, poco prima delle 22, quando i familiari dell’uomo hanno segnalato il suo mancato rientro dalla gita in montagna. In breve tempo è stato avviato un dispositivo coordinato dalla Polizia cantonale con il coinvolgimento anche del Soccorso Alpino Svizzero e della REGA. Sulla base degli accertamenti e delle informazioni raccolte è stato così possibile circoscrivere la zona delle ricerche. Stando a una prima ricostruzione, il 64enne, ritrovato verso la una di questa notte, è rimasto vittima di una caduta, precipitando in un burrone in una zona impervia situata a un'altitudine di oltre 2’000 metri. I soccorritori della REGA non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate.