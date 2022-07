Parabiago,13enne muore incastrato nella chiusa del canale Villoresi

PARABIAGO – Ancora un dramma estivo, un caso di annegamento che coinvolge un giovane, questa volta un 13enne di origini peruviane residente in provincia di Milano. Sabato pomeriggio si è tuffato nel canale Villoresi, dov’era andato in compagnia di amici, forse per trovare refrigerio dal caldo torrido della pianura Padana.

Nonostante il divieto di balneazione fosse ben evidente, il ragazzo ha deciso comunque di tuffarsi nei pressi della chiusa, e non è più riemerso. Riportato a riva da alcuni bagnanti dopo diversi minuti sott’acqua, è stato soccorso sul posto in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, le manovre di rianimazione non sono comunque servite a riattivare la circolazione e il giovane è morto in serata.

I carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale di Parabiago stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto: l’ipotesi più accreditata rimane quella legata alla chiusa di un canale secondario che intrappola il corpo del ragazzo per diversi minuti sott’acqua.