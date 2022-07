Ragazzo svizzero investito da un connazionale furbetto mentre gioca a pallone in autostrada

MODENA - Una partitella di calcio in autostrada è finita con un ricovero in ospedale. In ospedale è stato ricoverato un ragazzo svizzero, investito da un automobilista connazionale. Ecco come è andata: oggi un camion frigorifero che trasporta medicinali ha preso fuoco nel tratto reggiano dell’autostrada A1, poco prima del ponte di Calatrava, in direzione Milano. Si sono così formate lunghe colonne lunghe fino a dieci chilometri, e una comitiva di quattro ragazzi elvetici per ingannare l’attesa si è messa a giocare a pallone tra le vetture incolonnate. Ma a certo punto uno degli automobilisti si è spostato sulla corsia di emergenza - probabilmente anche per guadagnare posti in avanti – e ha travolto uno dei ragazzi, che è stato sbalzato in avanti finendo contro una seconda vettura. Il giovane è stato soccorso e quindi trasferito in ospedale a Baggiovara, in provincia di Modena, con ferite di media gravità.

Quanto all’automobilista furbetto, la polizia stradale di Modena intervenuta per i rilievi gli ha comminato una multa di 400 euro per essersi spostato nella corsia di emergenza e gli ha ritirato la patente. E se il ragazzo riporterà ferite guaribili in oltre venti giorni scatterebbe d’ufficio per lui la denuncia per lesioni stradali, sempre che non sia lo stesso ragazzo a presentare querela. Conseguenze non sono mancate nemmeno per il gruppetto di calciatori: sono stati multati per aver mollato l’auto in colonna e perché non avevano indossato il gilet catarifrangente.