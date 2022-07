Tutto vero! Totti e Ilary si sono lasciati: ecco le parole dell'addio

ROMA - Ora è ufficiale: il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finito. A metter il sigillo alle indiscrezioni circolate in giornata, le parole dei due protagonisti. Non un comunicato congiunto, come era stato fatto trapelare nel pomeriggio, ma due note distinte, pare a causa dell’incapacità degli ormai ex coniugi di accordarsi su un testo comune.



La prima ad esprimersi è stata Ilary Blasi: "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli - ha scritto la showgirl in una nota diramata dalle agenzie - il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia".



Una decina di minuti dopo ecco invece le parole dell’ex capitano della Roma: "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile".



"Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi - ha aggiunto Totti - è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".



Scoppia così, dopo quasi vent’anni di matrimonio e tre figli, una della coppie più belle e più in vista dello star system italiano. Totti e Ilary hanno indubbiamente segnato un’intera epoca di cronache rosa, dai rotocalchi ai social. Dalla famosa maglietta “6 unica”, esibita dopo un gol allo stadio Olimpico, con la quale il fuoriclasse dichiarò il suo amore alla giovane showgirl, fino alla lunga agonia della loro storia d'amore.



Già in febbraio, infatti, erano circolate con insistenza le voci di una rottura insanabile. La coppia aveva provato a smentirle per tutelare i figli, ma nei mesi successivi i pettegolezzi non si erano placati. In particolare sulla nuova fiamma di Totti, Noemi Bocci, intercettata più volte in compagnia dell’ex capitano giallorosso.



E proprio oggi “Chi” ha pubblicato le foto di Totti, mentre esce dalla casa di Noemi nel cuore della notte. Scatti che probabilmente hanno reso ancora più faticose le ultime ore della coppia, facendo naufragare il lavoro degli avvocati chiamati ad elaborare l’annunciato comunicato congiunto.