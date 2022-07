La coppia-scoppia: Totti e Ilary si separano

ROMA - Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Stavolta sembra proprio per davvero. In serata è infatti atteso un comunicato congiunto della coppia per sancire ufficialmente la fine del matrimonio celebrato il 19 giugno 2005. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia ed è stata poi confermata dai siti del Corriere della Sera e di Repubblica.

La rottura di una delle coppie più longeva e in vista dello star system italiano, non è certo un fulmine a ciel sereno. Già lo scorso mese di febbraio i giornali avevano parlato di un matrimonio irrimediabilmente compresso. Totti e IIary avevano provato a smentire le voci, soprattutto a tutela dei loro tre figli. Ma le voci hanno continuato a persistere anche nei mesi successivi. In particolare molto si è scritto di Noemi Bocchi, avvistata anche allo stadio Olimpico, che sarebbe la nuova compagna di Totti.



Stasera, come detto, se ne dovrebbe sapere di più, con l’annunciato comunicato dei due protagonisti che dovrebbe porre fine ai pettegolezzi.