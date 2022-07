Incidente ferroviario a Balerna: muore un quindicenne

BALERNA - La Polizia cantonale comunica che ieri, poco prima delle 23.00 presso la stazione di Balerna, vi è stato un incidente ferroviario. In base a una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 15enne richiedente l'asilo marocchino che si trovava seduto sul marciapiede di una banchina del binario 2, è stato urtato dallo spigolo della locomotiva di un treno merci diretto verso nord.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i pompieri FFS nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Mendrisiotto (SAM). A causa delle gravi ferite riportate il 15enne è deceduto sul posto. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto.