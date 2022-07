NAPOLI – Povero gabbiano? No, povero cagnolino, verrebbe da dire parafrasando il tormentone dell’estate… Un grosso gabbiano è piombato in picchiata e si è portato via un cane di piccola taglia, un cucciolo di razza Pinscher. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi davanti a numerosi testimoni nel bosco di Capodimonte, a Napoli. Il cane, lasciato libero dal guinzaglio dalla sua padrona nella zona del Belvedere del bosco, è stato letteralmente sollevato da terra e rapito da un gabbiano. La proprietaria del cagnolino era una straniera, forse una turista. Altre testimonianze, riportate dal consigliere comunale Carlo Restaino, raccontano di un gabbiano che ha catturato un gattino nella zona del porto. “I gabbiani – dice il politico - sono attratti in città dai rifiuti. E Napoli è tradizionalmente ostaggio del fenomeno dei cassonetti che traboccano. Ecco perché le loro prede preferite sono gatti, specie di piccola taglia, e topi: sono animali che si aggirano molto spesso tra i rifiuti”. Ma l’episodio del cane predato ha suscitato preoccupazione. “L’unica cosa che posso consigliare – conclude Restaino - è quella di tenere i cani di piccola taglia al guinzaglio”.