Ubriaco, minaccia i clienti del bar con un coltello e ruba un monopattino. Arrestato

CHIASSO - La Polizia cantonale comunica che ieri sera poco dopo le 22 alla Centrale comune d'allarme (CECAL) è giunta la segnalazione di un evento in corso in un esercizio pubblico a Chiasso. Dai primi riscontri d'indagine, un 21enne di origine brasiliana domiciliato nella regione ha dapprima creato disordine e poi minacciato gli avventori del locale con un coltello. All'arrivo degli agenti si è dato alla fuga, sottraendo in un secondo momento anche un monopattino elettrico. Il 21enne è stato in seguito intercettato e fermato da agenti della Polizia comunale di Chiasso. Al termine dell'interrogatorio è stato arrestato. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di minaccia, furto, furto d'uso, danneggiamento, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e ubriachezza molesta.