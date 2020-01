Tandem! Laura Riget e Fabrizio Sirica si candidano alla presidenza del PS

BELLINZONA - Laura Riget, 24 anni, e Fabrizio Sirica, 30 anni, si candidano in tandem alla presidenza del Partito socialista. Entrambi deputati in Gran Consiglio, i due giovani politici hanno lanciato l’idea della co-presidenza dalle colonne de LaRegione in vista del congresso convocato del PS il 16 febbraio a Massagno.

Per un Ps “profilato a sinistra, organizzato ed entusiasta”, dice Riget. “Che sia più in piazza e meno nel palazzo, che faccia proposte anche azzardate. Non solo andando a rimorchio con i referendum, ma proponendo più iniziative da lanciare”, aggiunge Sirica, che del PS è già vicepresidente. Un partito che sappia essere di lotta, ma anche di governo. Però “senza appiattirsi su linee filogovernative”.