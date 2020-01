Chi al posto di Michele Bertini? Sei nomi ci sono, il settimo petalo non ancora

LUGANO - Per completare la rosa manca un petalo. Quello che doveva essere Michele Bertini (anzi, più che un petalo il fiore all’occhiello della lista PLR). Ma il vicesindaco di Lugano non ci sarà. Le anticipazioni degli ultimi giorni - prima TicinoToday, poi il CdT online - sono infatti confermate e in serata saranno anche ufficiali. Una rinuncia clamorosa, quella di Bertini, che scompagina la geografia delle prossime elezioni comunali a Lugano.



Ma manca un petalo, si diceva. Perché gli altri sei dovrebbero essere confermati salvo imprevisti dell’ultim’ora (da non escludere, Bertini docet). E allora ecco la probabile lista del PLR per il Municipio che la Commissione Cerca guidata da Rocco Olgiati presenterà nel tardo pomeriggio alla Direttiva: Roberto Badaracco, Giovanna Viscardi, Karin Valenzano Rossi, Morena Ferrari Gamba, Luca Cattaneo e Andrea Nava. Più il settimo nome, sul quale circolano varie opzioni.



Chi prenderà dunque il posto lasciato libero da Michele Bertini? Questa è la vera domanda di queste ore. Sarà un profilo che ha possibilità concrete di essere eletto oppure un nome di accompagnamento?



Certo che l’improvvisa rinuncia del vicesindaco complica non poco le strategie elettorali dei liberali radicali luganesi, che si ritrovano ai nastri di partenza senza il cavallo di razza.



Bertini, ricordiamo, negli scorsi mesi aveva annunciato l’intenzione di ricandidarsi. Sarà lui stesso a spiegare i motivi che gli hanno fatto cambiare idea.Ma, seppur clamorosa, quella dell’attuale vicesindaco, non è la prima rinuncia improvvisa a Lugano nel momento clou della campagna elettorale. Il precedente è quello di Patrizia Pesenti che, nel 2013, fece un passo indietro dopo essere stata inserita nella lista del PS, a causa di divergenze con una parte della sezione. Ma trattasi di una similitudine e non di un caso analogo. Per il PLR, oggi, la perdita è assai più pesante.

AELLE