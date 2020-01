Michele Bertini nuovo agente generale della Mobiliare di Lugano

LUGANO - Nuova importante sfida professionale per Michele Bertini. Il vicesindaco di Lugano è stato infatti nominato ieri, dalla Direzione di Berna, nuovo agente generale della Mobiliare della Città.



Bertini, 34 anni, assumerà la carica dal primo gennaio 2021 e fino ad allora continuerà a lavorare presso la fiduciaria dove è attualmente impiegato.



La nuova prestigiosa carica professionale, secondo quanto appreso da Liberatv, non è collegata con l’abbandono della carica di vicesindaco, annunciata a sorpresa da Bertini nelle scorse settimane. All’inizio delle trattative l’esponete del PLR e la compagnia assicurativa avevano infatti ipotizzato una soluzione che potesse conciliare politica e lavoro. Poi le cose sono andate come sono andate.



Restano dunque valide le parole con cui Bertini annunciò l’addio: “Questa decisione - scrisse in una lunga nota stampa - è legata a scelte personali che mi portano a voler e dover investire maggiormente nello sviluppo della mia attività professionale e personale. Il clima negativo all’interno del partito - soprattutto a Lugano – ha contribuito allo spostamento di queste mie priorità in questa fase della mia vita”.