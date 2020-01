Jacques Figliol Prodigo... Ducry torna all'ovile: sarà candidato per il PLR al Consiglio comunale

LUGANO - Da sempre, per nascita e per stirpe, si potrebbe dire, liberale-radicale - più il secondo che il primo -, ma prestato al socialismo, Jacques Ducry ripercorre la parabola del 'figliol prodigo' o della pecorella smarrita che torna all'ovile.

L'ex deputato (prima nelle fila del PLR, poi in quelle socialiste) e consigliere comunale indipendente sui banchi della sinistra, sarà in lista per l'ex Partitone (ormai si dice così) e correrà per il Consiglio comunale. Ex procuratore pubblico, ed ex giudice istruttore federale, Ducry ha deciso di tornare alle origini. Convinto, pare, dal presidente della sezione PLR, Guido Tognola. Il suo nome è stato annunciato, tra la sorpresa di molti, alla direttiva di questa sera.