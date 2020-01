Ghisolfi candidata last minute, resta fuori Sara Beretta Piccoli

LUGANO – Fuori Sara Beretta Piccoli, che non l’ha presa per niente bene, e dentro Nadia Ghisolfi. Alla granconsigliera è riuscito il ribaltone all’Assemblea del PPD di Lugano, sarà candidata per il Municipio (dove, ricordiamo, non si ripresenta Angelo Jelmini).

Ghisolfi aveva invitato simpatizzanti e giravano missive a suo favore che invitavano a presentarsi e sostenerla. Ha promesso voti, mettendo in evidenza quanto il seggio popolare democratico sia a rischio, e dicendosi poi sorpresa di essere stata scelta.

Con lei dunque Lorenzo Beretta Piccoli, Benedetta Bianchetti, Michel Tricarico, Lorenzo Pianezzi e Laura Tarchini, mentre Sara Beretta Piccoli non trattiene le lacrime.

Angelo Petralli, presidente dimissionario, ha aperto alla possibilità di riprendere il suo posto se gli venisse chiesto ed ha confermato che Filippo Lombardi sarebbe stato pronto a mettersi a disposizione se la sezione lo avesse appoggiato, circostanza che non si è verificata (uno dei motivi alla base delle dimissioni).