Il ritorno di Brenno Martignoni. L'ex sindaco e Tuto Rossi in lista per il Municipio di Bellinzona con Lega e UDC

BELLINZONA – Lega dei Ticinesi e UDC, insieme a UDF e ai candidati indipendenti, hanno presentato questa mattina i sette candidati al Municipio della Città di Bellinzona. "Si tratta – si legge nella nota di presentazione – del consolidamento di un’alleanza che ha dimostrato di funzionare bene nella breve legislatura ormai al termine, il cui obiettivo è la conferma di un rappresentante in Municipio (e perché no magari puntare al raddoppio) e l’incremento del numero di Consiglieri comunali. Assieme al municipale uscente Mauro Minotti, saranno in lista per la Lega dei Ticinesi Manuel Donati, Jasmine Ben Ali ed Elia Ambrosini (entrambi appartenenti al Movimento Giovani Leghisti) nonché i democentristi Orlando Del Don, Brenno Martignoni Polti e Tuto Rossi".

Con la presentazione ufficiale dei candidati in corsa per il Municipio della Turrita - avvenuta questa mattina in conferenza stampa - si consolida e si amplia l’alleanza tra la Lega dei Ticinesi, l’Unione democratica di centro, l’Unione democratica federale e i candidati indipendenti. "Un patto elettorale, nel segno della libertà e dell’indipendenza, che nel 2017 determinò l’entrata nell’Esecutivo cittadino del leghista Mauro Minotti (attuale capodicastero finanze, economia e sport) e di nove rappresentanti nel legislativo".

"La nostra area chiede maggiore progettualità al Municipio, che nel corso della breve legislatura dalla nascita della Nuova Bellinzona è stato quasi totalmente assorbito dalle pratiche amministrative, immobile e incapace di proporre progetti e idee all’avanguardia per dare vitalità a una Città che, grazie soprattutto all’apertura della galleria di base del San Gottardo, ha le potenzialità per divenire uno dei poli non solo del Ticino, ma di tutta la Svizzera".

I sette nomi presentati sono "un'alternativa concreta all’Esecutivo “filo-amministrativo” e di “Sinistra”, che dal 2012 e in particolare durante questo anomalo triennio, non ha certo brillato per lungimiranza. La compagine di destra è composta da persone vicine alla gente di Bellinzona, le quali proprio grazie alla loro differente estrazione e alle loro sensibilità sanno rappresentare ed essere referenti per la Città e per gli ex Comuni aggregati".

I candidati per il Municipio: Mauro Minotti (Lega), Manuel Donati (Lega), Elia Ambrosini (Lega), Jasmine Ben Ali (Lega), Orlando Del Don (UDC), Brenno Martignoni (UDC), Tuto Rossi (UDC).