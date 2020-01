Lugano, ufficializzata la lista Lega-UDC per il Municipio: i nomi dei sette candidati

LUGANO – Tutto come previsto. Non ci sono sorprese nella lista di Lega dei Ticinesi e UDC per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile. I due partiti correranno insieme per il Municipio, ma non per il Consiglio comunale.

Nella lista per la corsa al Municipio figurano per la Lega il sindaco Marco Borradori, i municipali uscenti Lorenzo Quadri, Michele Foletti e la deputata Sabrina Aldi. In casa UDC i candidati al Municipio sono Raide Bassi, Alain Bühler e Tiziano Galeazzi.

Michele Foletti ai microfoni della RSI aveva annunciato una lista costruita "senza intoppi, con un'ottima intesa e senza guardare ai magagni emersi negli altri partiti".