Christian Paglia non si ricandida per il Municipio. Lui, i colleghi e quella cena...

BELLINZONA – Christian Paglia ha deciso: dice addio al Municipio, desidera concentrarsi sulle sfide professionali che lo attendono alla Supsi, dove dirige l'Istituto materiali e costruzioni . Non si sa se correrà per il Legislativo.

Il Municipale PLR (il secondo liberale a non ricandidarsi, dopo Bersani) si era autosospeso un mese fa dalla conduzione del settore opere pubbliche a causa dei sorpassi di spesa.

La comunicazione è arrivata oggi in una conferenza stampa presso il Convento delle Agostiniane a Monte Carasso. Erano presenti in sala il presidente sezionale Plr Marco Nobile e il capogruppo in Consiglio comunale Fabio Käppeli. I colleghi di Municipio probabilmente lo hanno saputo mercoledì sera.

