Il PLR di Bellinzona chiede "trasparenza e chiarezza" sul caso dei sorpassi di spesa

BELLINZONA – La situazione nel Municipio di Bellinzona dopo il caso emerso oggi riguardo al superamento di cinque milioni per spese nei cantieri (vedi articoli suggeriti) “è seria”. È così che la definisce il PLR di Bellinzona con un comunicato giunto pochi istanti dopo la conclusione della conferenza del Municipio.

Il PLR di Bellinzona chiede “la massima trasparenze e chiarezza su quanto il Municipio ha, appunto, comunicato essere ancora suscettibile di analisi e approfondimenti”. Ma non solo: si appoggia il Municipio per le misure già intraprese allo scopo di “riportare continuità e solidità a un settore centrale per la concretizzazione della progettualità del Comune che negli anni ha dimostrato con le molte opere realizzate il proprio valore”.

“La Sezione PLR di Bellinzona appoggia al contempo il gesto di responsabilità del municipale Christian Paglia, il quale per il periodo delle procedure in corso e per favorirle appieno e in piena trasparenza ha deciso di fare un passo indietro sulla gestione del relativo settore del dicastero di sua competenza. Il PLR di Bellinzona auspica che si possa quanto prima ottenere la necessaria chiarezza su quanto comunicato dal Municipio e che si possano poi trarre gli spunti di miglioramento di quanto non ha funzionato nelle circostanze esposte, invitando – sino alla conclusione delle relative procedure – a non cadere in affrettate e sommarie conclusioni in merito”.