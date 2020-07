Claudio Franscella pensa al Municipio di Locarno. Akai: "Nome importante, ma se i candidati..."

LOCARNO – Claudio Franscella pensa al Municipio di Locarno in vista delle elezioni comunali del prossimo aprile. È questa l’indiscrezione lanciata da La Regione che ha interpellato anche il diretto interessato.

“Le voci sul mio conto – dice l’ex presidente del Parlamento al quotidiano – le ho sentite anche io. Non lo posso negare. Essere in lizza per il Municipio di Locarno è motivo di orgoglio, ma non è questo il momento di conferme o smentite. L’annata come primo cittadino è stata impegnativa. Ho bisogno di tirare il fiato, poi vedremo come si evolverà la cosa”.

Franscella sì, Franscella no? Prova a fare chiarezza il presidente del PPD di Locarno Alberto Akai. Sempre a La Regione, Akai afferma che “ufficialmente non c’è una candidatura di Franscella. Il suo è un nome importante che fa onore alla sezione, ma le comunali sono state rinviate non annullate. Se i candidati della lista 2020 confermano la disponibilità, il posto in lista rimane loro. Se così non fosse, l’opzione Franscella è più che stimolante”.