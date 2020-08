Marco Chiesa è il nuovo presidente dell'UDC

BRUGG - Giornata importante per l'UDC nazionale e per la sezione ticinese. Infatti il partito democentrista ha un nuovo presidente. Si tratta, come previsto, di Marco Chiesa.

Il Consigliere agli Stati era l'unico candidato proposto dalla Commissione Cerca, inizialmente aveva detto no per motivi lavorativi e familiari, poi le condizioni sono cambiate e ha accettato di correre per la prestigiosa carica.

Chiesa è dunque il successore di Albert Rösti, il primo presidente proveniente dalla Svizzera Latina.

Ieri sera il comitato e oggi la Direzione si sono espresse all'unanimità a favore del ticinese.