I sindacati esultano per il congedo parentale: "Siamo pronti a una politica familiare degna di questo nome"

BELLINZONA - C'è soddisfazione all'interno dei sindacati per la netta vittoria del congedo paternità, sia a livello cantonale, dove ha avuto ottime percentuali trionfando in tutti i comuni maggiori, sia a livello nazionale.

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ed è un balzo in avanti se si pensa che sino ad oggi i padri si sono di regola accontentati di un solo giorno di congedo. È quindi grazie all’ampia alleanza in seno alla società civile che è emerso un discorso costruttivo e un importante consenso nella politica familiare in Svizzera", ha commentato l'OCST. "Il fatto poi che la popolazione abbia adottato a così grande maggioranza l’iniziativa, conferma il cambiamento che ha avuto luogo nella società negli ultimi anni. Non a caso vasti settori dell’economia si siano impegnati attivamente nella campagna per il sì, prova che questo cambiamento è già una realtà in molte aziende. La Svizzera è pronta per una politica familiare degna di questo nome".

Renato Ricciardi, segretario cantonale dell’OCST: si è detto "molto soddisfatto di questo risultato che corona un impegno importante del nostro sindacato. I grandi cambiamenti si fanno a colpi di piccole proposte concrete", mentre per Marialuisa Parodi, presidente di FaftPlus, "l’ampio sostegno alla proposta è un ulteriore passo nel superamento della divisione dei ruoli tra uomo e donna. Consente anche alla Svizzera di colmare in parte il gap rispetto ad altri Paesi".

Scende nei dettagli Syna, che ricorda l'importanza della mobilitazione nelle piazze: "Già da tempo il congedo di paternità è un elemento importante delle trattative per i contratti collettivi di lavoro (CCL) negoziati da Syna con i datori di lavoro. Negli ultimi anni siamo riusciti ad ottenere un cambiamento di paradigma: molti datori di lavoro si rendono ormai conto che i vantaggi del congedo di paternità superano di gran lunga i costi, poiché il congedo rende l’azienda un datore di lavoro attrattivo e contribuisce alla soddisfazione e alla motivazione dei collaboratori. Con questo successo alle urne, soprattutto le PMI beneficeranno finalmente di due settimane di congedo di paternità finanziate in modo solidale. La conciliabilità tra vita lavorativa e famiglia così come la parità tra i generi nel contesto professionale rimangono due temi centrali per il sindacato che implicano una regolamentazione degli orari di lavoro orientata anche alle esigenze dei dipendenti. Ma ciò richiede flessibilità a vantaggio delle lavoratrici e dei lavoratori, non un indebolimento del diritto del lavoro".